Taranto, trovato cadavere nei pressi di viale Virgilio: probabile malore per un giovane clochard

TARANTO – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nei pressi di viale Virgilio, a Taranto. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un giovane di origine marocchina, probabilmente un clochard che trovava riparo in una piccola via della zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale Marcello Chironi, per i rilievi del caso. La prima ipotesi degli investigatori è che il decesso sia avvenuto a causa di un malore, sopraggiunto alcuni giorni fa.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per confermare le cause della morte e completare l’identificazione del corpo.

