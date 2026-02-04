Taranto, trovato cadavere nei pressi di viale Virgilio: probabile malore per un giovane clochard
TARANTO – Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nei pressi di viale Virgilio, a Taranto. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un giovane di origine marocchina, probabilmente un clochard che trovava riparo in una piccola via della zona.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale Marcello Chironi, per i rilievi del caso. La prima ipotesi degli investigatori è che il decesso sia avvenuto a causa di un malore, sopraggiunto alcuni giorni fa.
Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per confermare le cause della morte e completare l’identificazione del corpo.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto