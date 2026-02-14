L’ottava edizione di Splash: grandi sfide del mixology in Fiera del Levante









Dall’8 all’11 marzo, alla Fiera del Levante di Bari, si terrà l’ottava edizione di Splash Hospitality Expo, la manifestazione internazionale del Sud Italia dedicata al beverage, al food e all’innovazione per il settore hospitality, organizzata da Bar Project.

Inserita all’interno di Levante Prof, una delle più importanti fiere B2B italiane dedicate al mondo Ho.Re.Ca. – con cui Bar Project ha instaurato da tempo una partnership solida e strategica – Splash rappresenta un punto di riferimento per l’intera filiera del bar e della ristorazione. La manifestazione su 3.000 m² di area espositiva riunisce oltre 400 brand presenti, sette aree tematiche, masterclass, talk, competizioni e una ricca programmazione di eventi diffusi.

Sul fronte dei contest, l’edizione 2026 ospiterà quattro appuntamenti di rilievo: il Tassoni Mocktail Competition Tour, giunto alla sua seconda edizione; la Limoncello Lab Cocktail Competition; la Luxardo Road to BCB 2026 – Splash Competition; e la Pizza al Padellino & Cocktail Competition.

Il tour Tassoni, dopo la tappa inaugurale di Milano, approda a Bari con la selezione di dodici concorrenti per ciascuna tappa, individuati da una commissione di valutazione. Prima della gara, i partecipanti prenderanno parte a una mocktail masterclass condotta da Leonardo Leuci, cofondatore del Roma Bar Show e del The Jerry Thomas Project, aperta anche al pubblico.

La Limoncello Lab Cocktail Competition è una competition nazionale dedicata alla valorizzazione del limoncello italiano attraverso la creatività dei bartender. La manifestazione si articola in tappe itineranti sul territorio nazionale, ciascuna delle quali prevede la partecipazione di professionisti selezionati e abbinati ai diversi brand partner dell’iniziativa.

La Luxardo Road to BCB 2026 – Splash Competition rappresenta invece la nuova competition nazionale promossa da Luxardo 1821. L’iniziativa coinvolge bartender provenienti da tutta Italia in una sfida dedicata alla valorizzazione dei prodotti Luxardo e alla selezione dei professionisti che accederanno al percorso “Road to BCB 2026”, con approdo finale al Bar Convent Berlin, uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi del settore beverage.

La Pizza al Padellino & Cocktail Competition, nata per valorizzare il dialogo tra il mondo dei lievitati e quello della mixology, promuovendo creatività, cultura gastronomica e identità territoriale. Il tema dell’edizione, “Radici Pugliesi”, invita i partecipanti a sviluppare un progetto di abbinamento che, attraverso una pizza al padellino e un cocktail dedicato, racconti la storia, la cultura, la geografia, la botanica, le erbe, gli alimenti e gli aneddoti della Regione Puglia. Il tema dovrà emergere chiaramente sia nella scelta degli ingredienti sia nella narrazione del pairing. La competizione è aperta a pizzaioli e bartender operanti sul territorio nazionale, senza limiti di età o appartenenza associativa, con partecipazione individuale nella fase di preselezione.



