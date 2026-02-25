Mafia, Congedo (FdI): solidarietà alla giudice Maria Francesca Mariano

LECCE - “Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alla magistrata, vittima di continue minacce e intimidazioni a causa del suo impegno nella tutela della legalità, ultimo in ordine di tempo l’ordigno intercettato dalla scorta”. Lo dichiara, deputato salentino di, intervenendo dopo i recenti episodi intimidatori ai danni della giudice.

“Il coraggio con cui continua a svolgere il proprio lavoro, nonostante il peso delle minacce e la limitazione della propria libertà personale, rappresenta un esempio straordinario di dedizione e responsabilità civile. Lo Stato è dalla parte di chi, come lei, ogni giorno lotta contro la criminalità organizzata. Da parte nostra la lotta alla mafia resta una priorità. Ogni gesto intimidatorio contro chi agisce per la legge è un attacco alla collettività intera, e la nostra solidarietà intende ricordare che il suo impegno è rispettato e sostenuto”.