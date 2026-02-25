Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: Carabinieri intensificano le ricerche

TUTURANOProseguono senza sosta le attività investigative e operative dei Carabinieri per fare luce sull’assalto a un portavalori avvenuto lo scorso 9 febbraio lungo la statale 613 “Brindisi-Lecce”, nei pressi di Tuturano. Alle operazioni partecipa anche lo

Le ricerche si concentrano lungo le possibili direttrici di fuga, con rastrellamenti e perlustrazioni in aree rurali e zone impervie tra le campagne salentine e la provincia di Lecce. I militari ispezionano anche casolari abbandonati, strutture rurali dismesse e aree isolate che potrebbero essere state utilizzate dai banditi come nascondiglio temporaneo.

Negli ultimi due giorni particolare attenzione è stata rivolta all’area del cosiddetto “Campo Panareo”, dove poco dopo l’assalto erano stati catturati due presunti componenti della banda: Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, entrambi foggiani. La zona continua a essere oggetto di perlustrazioni, anche in considerazione di precedenti episodi in cui veicoli utilizzati per assalti a sportelli bancomat erano stati rinvenuti dai Carabinieri di Lecce, rafforzando l’ipotesi che l’area possa essere stata impiegata come base logistica per attività criminali organizzate.