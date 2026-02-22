Milano Cortina 2026, cala il sipario: cerimonia di chiusura a Verona tra sport, arte e orgoglio azzurro

si concludono con una cerimonia di chiusura spettacolare ospitata a, all’insegna di sport, arte e cultura italiana. Il titolo scelto per la serata,, ha sintetizzato il concept dell’evento: unire l’eccellenza sportiva alla creatività e alla tradizione culturale del Paese.

Protagonisti sul palco due simboli dello spettacolo italiano, Roberto Bolle e Achille Lauro, che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra musica lirica e pop, mentre sfilavano gli atleti italiani e internazionali. A portare il tricolore nell’ultimo atto dei Giochi sono stati Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi, simboli di una spedizione azzurra ricca di successi.

Il bilancio azzurro e il passaggio di consegne

Milano Cortina si congeda con un bottino complessivo di 30 medaglie italiane, un risultato che conferma la crescita dello sport invernale nazionale. Durante la cerimonia non è mancato il tradizionale passaggio di consegne alla prossima edizione dei Giochi, che si svolgerà nelle Alpi Francesi con French Alps 2030.

Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha sottolineato come questa edizione possa rappresentare un modello organizzativo e sportivo, capace di rilanciare anche l’idea di una futura candidatura di Roma per le Olimpiadi estive.

Gli ultimi verdetti sportivi

Sul piano agonistico, l’ultimo oro dei Giochi è andato all’hockey maschile, con la vittoria degli Stati Uniti contro il Canada al golden gol, successo che ha attirato anche i complimenti del presidente americano Donald Trump. L’Italia ha invece chiuso al quinto posto nel bob a quattro, con l’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner.

Emozioni e storie simbolo

Tra i momenti più intensi dell’ultima fase dei Giochi, la doppietta azzurra nello skicross di sabato: oro per Simone Deromedis e argento per Marco Tomasoni, che ha reso omaggio con un sole sul casco a Matilde Lorenzi, la fidanzata scomparsa nel 2024 in un tragico incidente sugli sci. Il bronzo nel pattinaggio di Giovannini ha portato a quota trenta il medagliere italiano.

Il ringraziamento delle istituzioni

A chiudere idealmente i Giochi, il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ringraziato atleti, volontari e organizzatori: «Questo orgoglio accompagnerà l’Italia».

Milano Cortina 2026 si chiude così come era iniziata: tra emozioni, spettacolo e risultati sportivi, lasciando un’eredità importante non solo in termini di medaglie, ma anche di immagine e ambizione olimpica per il futuro del Paese.