Modugno, torna lo SteamFestival: scienza e arte a scuola

MODUGNO - Dal 9 al 14 febbraio 2026, l’IISS Tommaso Fiore di Modugno ospita la terza edizione dello, un’iniziativa che unisceper avvicinare gli studenti alla conoscenza in modo creativo e partecipativo.

La settimana prevede lezioni-conferenza, laboratori, spettacoli teatrali, proiezioni e workshop, con la partecipazione di ricercatori, docenti universitari e artisti. Tra gli eventi principali: conferenze sull’intelligenza artificiale, genetica, matematica e storia della scienza, spettacoli teatrali ispirati a Leonardo da Vinci e il cinema scientifico. Ogni attività punta a stimolare la creatività, il problem-solving e l’interesse per le discipline scientifiche, soprattutto tra gli studenti più fragili o con difficoltà di apprendimento.

Il festival si chiuderà sabato 14 febbraio con la presentazione dei lavori realizzati durante la settimana, mentre venerdì 13 si terranno osservazioni astronomiche al telescopio nel cortile della scuola, in collaborazione con il Planetario di Bari e l’INAF.

L’iniziativa è organizzata dall’IISS Tommaso Fiore in collaborazione con la Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, E.S.T., Università di Bari, Museo Galileo e INAF, con il sostegno di aziende locali.