Monteiasi inaugura il nuovo anno ecologico: donate cinque biciclette all’Asilo Nido “L’Alabù”

MONTEIASI – Il nuovo anno a Monteiasi si apre nel segno della sostenibilità e dell’educazione ambientale, con un’iniziativa dedicata ai più piccoli: la donazione di cinque biciclette all’Asilo Nido e Sezione Primavera “L’Alabù”.

La consegna è stata celebrata con una giornata di festa all’interno della struttura educativa, dove educatrici e bambini hanno trasformato lo spazio esterno in un piccolo percorso ciclabile. I piccoli protagonisti, vestiti con tutine antipioggia e accessori colorati, hanno partecipato a una simbolica “gara”, ricevendo medaglie e sventolando bandierine del Giro d’Italia, a rappresentare il percorso di crescita e autonomia che accompagna i primi anni di vita.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione con la ditta Daniele Ambiente, partner del Comune in un programma di sensibilizzazione ecologica che coinvolge scuole, famiglie e cittadini. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Cosimo Ciura, l’assessore all’Ambiente Piero Marinelli e l’assessore alla Pubblica Istruzione Giusy Ancora.

«L’educazione ambientale deve partire dalla prima infanzia – ha dichiarato il sindaco Ciura –. Donare biciclette significa promuovere il rispetto per l’ambiente, il movimento all’aria aperta e la socialità». Marinelli ha sottolineato come l’iniziativa rientri in un percorso più ampio che ha contribuito a migliorare i risultati della raccolta differenziata, oggi attestata su una media dell’80%, con picchi dell’86% nel 2025 secondo l’Osservatorio Regionale dei Rifiuti.

Il progetto proseguirà nel 2026 con nuove attività educative e ambientali, tra cui laboratori didattici, passeggiate nella natura, video tutorial e iniziative in occasione della Giornata della Terra.

Un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e comunità che punta a costruire un futuro più sostenibile partendo dai bambini.