Xylella, Pagano (Pd): necessarie misure concrete per gli olivicoltori pugliesi

BARI – Ubaldo Pagano, consigliere regionale del Partito Democratico e Presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia, sottolinea l’urgenza di interventi concreti a sostegno degli olivicoltori colpiti dalla Xylella.

Pagano appoggia le proposte di ristoro avanzate da Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e Italia Olivicola, che prevedono compensazioni basate sul mancato reddito provocato dalla diffusione del batterio, e non solo sul valore delle piante estirpate. Secondo Pagano, questo approccio garantirebbe equità e sostegno reale alle imprese agricole danneggiate.

Il consigliere evidenzia inoltre la scarsa attenzione del Governo nazionale negli anni, e sollecita la definizione di meccanismi di sostegno efficaci e di pratiche preventive funzionali. L’obiettivo è tutelare un settore che rappresenta un patrimonio economico, culturale e paesaggistico della Puglia, garantendo prospettive di rilancio per gli agricoltori e le loro comunità.