Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l’Italia domina nella staffetta mista dello short track e Arianna Fontana scrive la storia

Milano-Cortina 2026

MILANO - L’Italia conquista l’a Milano-Cortina 2026, con una prestazione memorabile che conferma la leadership azzurra nella disciplina. La vittoria è firmata da, insieme a Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola, con il contributo di Luca Spechenhauser e Chiara Betti nelle frazioni iniziali. Per la 35enne valtellinese si tratta della, a una sola dal record italiano dello schermidore

La semifinale

Dopo aver conquistato l’argento a Pechino 2022, gli azzurri partono con determinazione anche nella semifinale. Con due cambi rispetto al turno precedente (Chiara Betti per Confortola e Nadalini per Spechenhauser), l’Italia resta in scia all’Olanda per metà gara, poi Sighel e Betti imprimono la svolta. Un contatto tra Olanda e Cina apre il varco agli azzurri, che chiudono agevolmente in 2’37”482, con la Cina campione uscente a quasi un secondo.

La finale

Nella finale, le frazioni si susseguono a ritmo serrato, con due giri e mezzo nella prima e due nella seconda per ciascun atleta. Confortola apre le danze, seguita da Nadalini e Sighel. Ad Arianna Fontana tocca la frazione decisiva a metà gara: con grande esperienza, supera la rivale cinese e apre un vantaggio che diventerà incolmabile. Confortola e Nadalini mantengono la leadership, mentre Sighel chiude la gara in 2’39”019, firmando un trionfo senza discussioni. Argento al Canada (2’39”258) e bronzo al Belgio (2’39”353), con la Cina costretta alla quarta posizione.

Celebrazioni e festa tricolore

Al Forum di Milano esplode la festa: i sei azzurri, abbracciati e fasciati dal tricolore, raccolgono l’ovazione del pubblico. Momenti di commozione per Arianna Fontana, mentre Sighel e Confortola, coppia anche nella vita privata, condividono un abbraccio emozionante. Tra i festeggiamenti anche Martina Valcepina, esclusa per infortunio, e Spechenhauser, che le dedica parte della gioia del podio.

Altri successi azzurri

La giornata olimpica regala ulteriori soddisfazioni: nel curling, l’Italia conquista il bronzo battendo il Regno Unito 5-3, con Constantini e Mosaner ancora protagonisti, confermando il valore della tradizione olimpica tricolore.

L’Italia sorride: short track e curling dimostrano che il tricolore continua a brillare sui ghiacci di Milano-Cortina 2026.