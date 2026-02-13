Pace, diritto e formazione: inaugurato a Bari l’anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitane San Sabino



La cerimonia si è poi conclusa con la consegna dei diplomi, un momento simbolico che ha visto applaudire studenti e famiglie, premiando il percorso di formazione e l'impegno accademico. La giornata ha ribadito il legame tra sapere, responsabilità civile e promozione della pace, offrendo un modello di riferimento per il futuro dell'istruzione religiosa e civile a livello locale e internazionale.

BARI - Si è svolta a Bari, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitane San Sabino, la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, culminata con la consegna dei diplomi di laurea agli studenti. Al centro dell’evento, che ha visto la partecipazione di autorità religiose, accademiche e studenti, il tema della pace, del ruolo del diritto internazionale e della responsabilità delle istituzioni educative in un contesto globale segnato da tensioni e riarmo.Mons. Giuseppe Satriano ha aperto la cerimonia sottolineando che la pace non è una costruzione fragile da inseguire solo dopo i conflitti, ma un cammino da coltivare quotidianamente attraverso le istituzioni e la convivenza. “Il pacifismo giuridico nasce per impedire che la paura diventi un sentimento dominante, trasformandosi invece in convivenza. L’orizzonte che ci è consegnato ci sottrae alla tentazione di pensare la pace come un concetto astratto”, ha affermato. Il presule ha inoltre evidenziato come il diritto internazionale, pur essendo in crisi, resti uno strumento fondamentale per realizzare la pace, e ha richiamato la responsabilità morale e culturale di tutti nella costruzione di una società più giusta.