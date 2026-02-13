Taranto, conferenza stampa di presentazione del gruppo di lavoro internazionale 'Cruises & Port Cities'
TARANTO - Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 9.00 presso palazzo Amati sede di Kètos, in Vicolo Vigilante s.n. a Taranto, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del gruppo di lavoro internazionale "Cruises & Port Cities" creato dalle Associazioni AIVP – Association International Villes et Ports e MedCruise - The Association of Mediterranean Cruise Ports. L’iniziativa giunge a Taranto nell’ambito delle attività promosse dall’AdSP del Mar Ionio (AdSPMI) che, ormai da diversi anni, è partner di entrambe le Associazioni rappresentando il porto di Taranto anche nei rispettivi Board of Directors.
Il gruppo di lavoro nasce con l’obiettivo di promuovere buone pratiche e sinergie tra porti crocieristici e città. La presenza dei referenti internazionali nella città di Taranto mira a rafforzare il posizionamento internazionale della città portuale jonica, nel solco degli obiettivi del percorso di Cruise Community Engagement avviato dall’AdSP del Mar Ionio.
Interverranno il Presidente dell’AdSPMI, Giovanni Gugliotti, il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, la Presidente di Medcruise, Theodora Riga, il Segretario Generale di AIVP, Francesca Morucci. Pateciperanno, inoltre, il Presidente della Jonian Dolphin Conservation, Vittorio Pollazzon e la Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA), Stella Falzone.