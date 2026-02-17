Putignano, rinviata la sfilata dei carri: parata spostata al 21 febbraio
PUTIGNANO – A causa delle forti raffiche di vento e del perdurare delle condizioni meteo avverse, la Fondazione Carnevale di Putignano ha disposto l’annullamento della parata di carri allegorici, gruppi e maschere di carattere prevista per questa sera. L’evento è stato rinviato a sabato 21 febbraio alle ore 19.00.
Gli appuntamenti confermati
Restano confermati gli eventi in programma per il martedì grasso nella Città del Carnevale. Oltre a “Carnevale N’de Jos’r”, con animazione musicale e gastronomica nel centro storico, sono previsti:
- alle 20.00 il dj set di Francesco “Santorini” De Giorgio presso L’altro Palco (Largo Porta Nuova);
- alle 21.00 la partenza del corteo funebre da Piazza Teatro (Corso Umberto I) per il tradizionale Funerale del Carnevale, a cura dell’Associazione Amici di Argo;
- alle 22.00, sempre su L’altro Palco, il rito della Campana dei Maccheroni, organizzato dall’Associazione La Zizzania, con la performance musicale dei Taranta Fil e il simbolico passaggio alla Quaresima.
Biglietti e rimborsi
I biglietti fisici restano validi per la nuova data del 21 febbraio. In alternativa, è possibile richiedere il rimborso presso l’infopoint di via Matteotti 6 da mercoledì 18 febbraio ed entro venerdì 20 febbraio.
Per chi ha acquistato online tramite Vivaticket, il rimborso potrà essere richiesto direttamente sulla piattaforma entro il 20 febbraio, seguendo la procedura indicata sul sito.
Gli abbonamenti restano validi per la quarta sfilata del 21 febbraio. Anche i ticket parcheggio acquistati tramite ParkforFun potranno essere rimborsati entro il 20 febbraio via mail o utilizzati per la nuova data.
Il Carnevale di Putignano è promosso e sostenuto dal Comune di Putignano, dalla Regione Puglia e dal Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo.