Putignano, rinviata la sfilata dei carri: parata spostata al 21 febbraio

PUTIGNANO – A causa delle forti raffiche di vento e del perdurare delle condizioni meteo avverse, laha disposto l’annullamento della parata di carri allegorici, gruppi e maschere di carattere prevista per questa sera. L’evento è stato rinviato a

Gli appuntamenti confermati

Restano confermati gli eventi in programma per il martedì grasso nella Città del Carnevale. Oltre a “Carnevale N’de Jos’r”, con animazione musicale e gastronomica nel centro storico, sono previsti:

alle 20.00 il dj set di Francesco “Santorini” De Giorgio presso L’altro Palco (Largo Porta Nuova);

alle 21.00 la partenza del corteo funebre da Piazza Teatro (Corso Umberto I) per il tradizionale Funerale del Carnevale, a cura dell’Associazione Amici di Argo;

alle 22.00, sempre su L’altro Palco, il rito della Campana dei Maccheroni, organizzato dall’Associazione La Zizzania, con la performance musicale dei Taranta Fil e il simbolico passaggio alla Quaresima.



