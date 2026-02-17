Commissioni consiliari, completato l’insediamento: al via l’attività su leggi e dossier strategici regionali

BARI - Si sono ufficialmente insediate le sette Commissioni ordinarie del Consiglio regionale della Puglia. Con l’elezione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei segretari, prende forma l’assetto operativo degli organismi consiliari chiamati a esaminare e approfondire i principali provvedimenti legislativi e amministrativi della Regione.Di seguito la composizione dettagliata di ciascuna Commissione.Commissione BilancioPresidente: Ubaldo Pagano (Pd).Vicepresidenti: Giulio Scapato (Prossima) per la maggioranza e Antonio Scianaro (Fratelli d’Italia) per l’opposizione.Segretario: Giuseppe Fischetti, capogruppo di Prossima.Componenti:Elisabetta Vaccarella e Domenico De Santis (Pd), Ruggiero Passero (Per la Puglia), Maria La Ghezza (Movimento 5 Stelle), Marcello Lanotte (Forza Italia), Luigi Caroli, Tommaso Scatigna e Antonio Scianaro (Fratelli d’Italia), Napoleone Cera (Lega).Commissione Affari generali, personale, sport, caccia e pescaPresidente: Cosimo Borraccino (Pd).Vicepresidenti: Giuseppe Fischetti (Prossima) e Giampaolo Vietri (Fratelli d’Italia).Segretaria: Annagrazia Angolano (Movimento 5 Stelle).Componenti:Stefano Minerva, Giovanni Vurchio e Ubaldo Pagano (Pd), Ruggiero Passero (Per la Puglia), Paolo Soccorso Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia (Forza Italia), Dino Basile e Andrea Ferri (Fratelli d’Italia), Fabio Romito (Lega).Commissione Sanità e Servizi socialiPresidente: Felice Spaccavento (Prossima).Vicepresidenti: Elisabetta Vaccarella (Pd) e Tonia Spina (Fratelli d’Italia).Segretario: Antonio Scalera (Lega).Componenti:Domenico De Santis, Rossella Falcone, Isabella Lettori ed Elisabetta Vaccarella (Pd), Nicola Rutigliano (Prossima), Ruggiero Passero (Per la Puglia), Rosa Barone (Movimento 5 Stelle), Paride Mazzotta (Forza Italia), Giovanni De Leonardis e Antonio Scianaro (Fratelli d’Italia).Commissione Attività produttive, Agricoltura e TurismoPresidente: Antonio Tutolo (Per la Puglia).Vicepresidenti: Rossella Falcone (Pd) e Nicola Gatta (Fratelli d’Italia).Segretario: Giovanni Vurchio (Pd).Componenti:Stefano Minerva e Ubaldo Pagano (Pd), Giulio Scapato (Prossima), Maria La Ghezza (Movimento 5 Stelle), Paolo Soccorso Dell’Erba (Forza Italia), Tonia Spina e Giampaolo Vietri (Fratelli d’Italia), Antonio Paolo Scalera (Lega), Luigi Lobuono (Gruppo misto).Con l’insediamento delle Commissioni consiliari si completa un passaggio istituzionale decisivo per l’avvio pieno dell’attività del Consiglio regionale. Saranno infatti questi organismi permanenti a svolgere il lavoro istruttorio sui disegni di legge, a esaminare gli atti amministrativi e a rappresentare il luogo privilegiato del confronto politico tra maggioranza e opposizione sui principali dossier regionali.Commissione (componenti)Tra i componenti figurano Stefano Minerva e Ubaldo Pagano (Pd), Giulio Scapato (Prossima), Maria La Ghezza (Movimento 5 Stelle), Paolo Soccorso Dell’Erba (Forza Italia), Tonia Spina e Giampaolo Vietri (Fratelli d’Italia), Antonio Paolo Scalera (Lega), Luigi Lobuono (Gruppo misto).Commissione Ecologia, Tutela del territorio, Difesa del suolo, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti ed Edilizia residenzialePresidente: Loredana Capone (Pd).Vicepresidenti: Nicola Rutigliano (Prossima) e Dino Basile (Fratelli d’Italia).Segretario: Fabio Romito (Lega).Componenti: Mino Borraccino e Rossella Falcone (Pd), Tommaso Gioia (Prossima), Antonio Tutolo (Per la Puglia), Rosa Barone (Movimento 5 Stelle), Marcello Lanotte (Forza Italia), Nicola Gatta e Tommaso Scatigna (Fratelli d’Italia), oltre allo stesso Fabio Romito (Lega).La Commissione sarà chiamata a occuparsi di temi strategici per lo sviluppo regionale: pianificazione urbanistica, infrastrutture, assetto idrogeologico, mobilità e politiche abitative.Commissione Politiche comunitarie, Lavoro e formazione professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione e ImmigrazionePresidente: Annagrazia Angolano (Movimento 5 Stelle). Vicepresidenti: Isabella Lettori (Pd) e Andrea Ferri (Fratelli d’Italia).Segretaria: Carmela Minuto.Componenti: Loredana Capone e Isabella Lettori (Pd), Giuseppe Fischetti e Tommaso Gioia (Prossima), Antonio Tutolo (Per la Puglia), Annagrazia Angolano (Movimento 5 Stelle), Marcello Lanotte e Anna Carmela Minuto (Forza Italia), Andrea Ferri e Renato Perrini (Fratelli d’Italia), Gianfranco De Blasi (Lega).Si tratta di una Commissione con competenze trasversali, dalla programmazione dei fondi europei alle politiche attive del lavoro, fino ai temi dell’istruzione e della cooperazione internazionale.Commissione Statuto, Riforme istituzionali, Rapporti istituzionali, Sistema delle autonomie localiPresidente: Gianfranco De Blasi (Lega).Vicepresidenti: Rosa Barone (Movimento 5 Stelle) e Paolo Soccorso Dell’Erba (Forza Italia).Segretario: Giovanni Vurchio (Pd).Componenti: Domenico De Santis (Pd), Nicola Rutigliano e Felice Spaccavento (Prossima), Saverio Tammacco (Per la Puglia), Anna Carmela Minuto (Forza Italia), Paolo Pagliaro e Tonia Spina (Fratelli d’Italia), Luigi Lobuono (Gruppo misto).Questa Commissione avrà un ruolo centrale nell’eventuale revisione dello Statuto regionale, nelle riforme istituzionali e nella definizione dei rapporti tra Regione ed enti locali.Con la piena operatività delle Commissioni si apre ora la fase concreta dell’attività consiliare. Sarà in queste sedi che prenderanno forma i provvedimenti legislativi e si misureranno le linee politiche delle diverse forze rappresentate in Aula, in un equilibrio tra funzione tecnica di istruttoria e confronto politico.