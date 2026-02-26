Rapina a Bitonto: titolari di gioielleria aggrediti in pieno centro

BITONTO - Un grave episodio di criminalità si è verificato oggi in, nel centro di. Quattro malviventi a volto coperto hanno preso di mira la gioielleria, aggredendo i titolari al loro rientro nel negozio.

Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero atteso l’allontanamento dei proprietari per poi sorprenderli al ritorno, costringendoli, sotto la minaccia di una pistola e di un martello, ad aprire la cassaforte e a consegnare il contenuto. Dopo il colpo, i malviventi sono fuggiti a bordo di un’autovettura.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare soccorso ai titolari, mentre la Polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine.