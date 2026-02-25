Champions League: Atalanta compie l’impresa, Juventus eliminata

BERGAMO - Si sono concluse oggi le gare di ritorno del turno playoff di Champions League, con emozioni contrastanti per le squadre italiane. Dopo l’eliminazione dell’per mano dei norvegesi del, la prima italiana a scendere in campo è stata l’, impegnata contro il

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: rimonta storica per la Dea

I bergamaschi, reduci dalla sconfitta per 2-0 in Germania, hanno compiuto una clamorosa rimonta, vincendo 4-1 e conquistando l’accesso agli ottavi di finale. La gara si è subito messa in discesa: al 5’ Scamacca porta avanti la squadra grazie a un cross di Bernasconi e a un errore difensivo del Dortmund. Al 45’ Zappacosta raddoppia approfittando di una deviazione decisiva di Bensebaini. Nella ripresa Pasalic cala il tris di testa, mentre Adeyemi accorcia le distanze per i tedeschi al 75’. In pieno recupero, un rigore assegnato dal Var e realizzato da Samardzic chiude la partita e regala all’Atalanta la qualificazione.

Tabellino Atalanta-Borussia Dortmund 4-1

Gol: 5’ Scamacca, 45’ Zappacosta, 57’ Pasalic, 75’ Adeyemi (B), 90+8’ rig. Samardzic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (32' st Djimsiti), Hien, Kolasinac (27' st Ahanor); Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski (40' st K. Sulemana), Scamacca (27' st Krstovic). All.: Palladino

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Emre Can, Anton, Bensebaini; Ryerson (25' st Yan Couto), Jobe Bellingham (25' st Adeyemi), Nmecha, Svensson; Beier (15' st Fabio Silva), Brandt (15' st Chukwuemeka), Guirassy. All.: N. Kovac

Ammoniti: Bensebaini, Emre Can, Hien, Fabio Silva. Espulso: Bensebaini al 52' st.

Juventus-Galatasaray 3-2: il cuore non basta

In serata la Juventus ha affrontato il Galatasaray, con l’obiettivo di ribaltare il 5-2 dell’andata in Turchia. I bianconeri hanno cominciato con grande intensità, conquistando un rigore al 36’ trasformato da Locatelli. Nel secondo tempo, nonostante l’espulsione di Kelly al 49’ per un fallo su Yilmaz, la Juventus ha trovato il 2-0 con Gatti e il 3-0 con McKennie, portando la partita ai supplementari.

Nei tempi extra, Osimhen e Baris Alper Yilmaz hanno segnato per il Galatasaray, chiudendo la partita sul 3-2: nonostante la vittoria parziale, la Juventus è stata eliminata dalla Champions League.

Tabellino Juventus-Galatasaray 3-2

Gol: 36’ pt rig. Locatelli, 25’ st Gatti, 37’ st McKennie, 16’ pts Osimhen, 14’ sts Yilmaz

Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu (4' sts Openda), Gatti, Kelly, McKennie; Thuram (33' st Adzic), Locatelli (4' sts Kostic), Koopmeiners; Conceicao (22' st Zhegrova), David (22' st Boga), Yildiz (13' pts Miretti). All.: Spalletti

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai (14' st Boey), Sanchez, Bardakci, Jakobs (42' st Elmali); Lemina (42' st Icardi), Torreira (13' pts Singo); Yilmaz, Sara (26' st Gundogan), Lang (14' st Sané), Osimhen. All.: Buruk

Ammoniti: Osimhen, Kelly, Yildiz, Sallai, Sara; espulso: Kelly al 49’ st.

Con questa giornata si chiude il turno playoff, con Atalanta tra le italiane a volare agli ottavi, mentre Inter e Juventus salutano la Champions League.