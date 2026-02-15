Vieste, passeggero colto da malore: evacuazione medica dalla motonave Venezia

VIESTE - Un passeggero di nazionalità greca è stato soccorso nella notte a circa 30 miglia dal porto di Vieste, mentre si trovava a bordo della motonave Venezia diretta a Igoumenitsa. Colto da un improvviso malore, l’uomo è stato evacuato via mare grazie all’intervento del personale della guardia costiera, che ha attivato immediatamente la procedura emergenziale.

All’arrivo nel porto di Vieste, il passeggero è stato preso in carico dall’ambulanza del 118, stabilizzato e trasportato al punto di primo intervento per ricevere le cure necessarie.