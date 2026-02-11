San Giorgio Ionico, farmacista aggredito e rapinato: colpito con mazze da baseball, è ferito

SAN GIORGIO IONICO – Aggressione violenta nel centro storico nella serata di ieri. Intorno alle 20.15, in piazza Santa Maria del Popolo, il farmacista Mino Pozzessere è stato brutalmente aggredito mentre si apprestava a chiudere la propria attività.

Secondo una prima ricostruzione, due uomini con il volto coperto lo avrebbero avvicinato alle spalle intimandogli di consegnare l’incasso. Al rifiuto della vittima, i malviventi lo avrebbero colpito ripetutamente con mazze da baseball, lasciandolo ferito a terra.

A dare l’allarme sono stati alcuni presenti nella zona, che hanno assistito alla scena e contattato i soccorsi. Gli aggressori si sono poi dati alla fuga a bordo di un furgone, risultato successivamente rubato.

Il farmacista ha riportato la frattura di una mano e diverse lesioni ed è stato soccorso dal personale sanitario. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire all’identità dei responsabili.