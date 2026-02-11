Trani e Bisceglie, controlli straordinari su strada: sequestri, sanzioni e verifiche su mezzi elettrici

TRANI – BISCEGLIE – Servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Trani e Bisceglie, dove i Carabinieri della Compagnia di Trani, con il supporto della Polizia Locale di entrambi i centri e della Motorizzazione Civile di Bari, hanno effettuato una serie di verifiche mirate alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme sulla circolazione.

L’attività si è concentrata in particolare sul contrasto alle violazioni del Codice della Strada legate alla mobilità elettrica, un fenomeno in forte espansione che negli ultimi tempi sta evidenziando comportamenti di guida non conformi alla normativa vigente. L’attenzione operativa si è focalizzata soprattutto su alcuni conducenti di velocipedi a pedalata assistita utilizzati con modalità assimilabili ai ciclomotori, in violazione delle prescrizioni tecniche e delle regole di circolazione, con conseguenti rischi per la sicurezza stradale e per l’incolumità degli utenti, specie nei contesti urbani più frequentati dai pedoni.

Le verifiche sono state eseguite anche tramite il Centro Mobile Controllo Ciclomotori e Motocicli della Motorizzazione Civile di Bari, con accertamenti specifici su eventuali modifiche non autorizzate ai mezzi, finalizzate ad aumentarne velocità e prestazioni.

Nel corso dei controlli sono stati raggiunti i seguenti risultati operativi: sequestrati amministrativamente sette ciclomotori; elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 41mila euro; segnalate alla Prefettura dieci persone quali assuntori di sostanze stupefacenti; sequestrati amministrativamente 15 grammi di hashish e 1,4 grammi di marijuana. Inoltre, sono state identificate 45 persone e controllati 30 veicoli.

L’operazione rientra in un più ampio dispositivo congiunto di prevenzione e controllo del territorio promosso dall’Arma dei Carabinieri, in sinergia con le Polizie Locali di Trani e Bisceglie e con il contributo della Motorizzazione Civile di Bari, con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei mezzi a mobilità elettrica, rafforzare la sicurezza urbana e tutelare l’incolumità dei cittadini.