Serie A, 26ª giornata: Lecce–Inter 0-2

FRANCESCO LOIACONO - Al “Via del Mare” il Lecce cede 0-2 contro l’Inter nella ventiseiesima giornata di Serie A. I nerazzurri controllano il match e colpiscono nella ripresa, mentre i salentini restano in partita fino al gol del vantaggio ospite.Nel primo tempo l’Inter costruisce le occasioni migliori. Al 18’ Marcus Thuram stacca di testa senza riuscire a schiacciare in porta. Tre minuti più tardi Francesco Pio Esposito va vicino al gol, mentre al 23’ il Lecce risponde con Ylber Ramadani, il cui destro non inquadra lo specchio. Nel finale di frazione i nerazzurri sfiorano ancora la rete: prima Davide Frattesi al 39’, poi Federico Di Marco al 42’, entrambi senza fortuna.Nella ripresa l’Inter parte forte: al 7’ viene annullato un gol a Di Marco per fuorigioco di Thuram. Il Lecce prova a reagire e al 23’ Danilo Veiga va a un soffio dalla rete. Al 28’ Henrikh Mkhitaryan non concretizza una buona occasione, ma al 30’ si fa perdonare: tocco al volo di destro su cross di Di Marco e 0-1 Inter. Al 34’ Thiago Gabriel salva sulla linea una conclusione di Di Marco, ma al 37’ arriva il raddoppio: Manuel Akanji incorna di testa su nuovo cross di Di Marco. Nel finale, al 44’, Ange-Yoan Bonny spreca da posizione favorevole.In classifica il Lecce è quartultimo con 24 punti, appaiato a Cremonese e Genoa. L’Inter consolida il primato salendo a quota 64. La sfida si è giocata allo Stadio Via del Mare, che ha accompagnato con sostegno costante i giallorossi nonostante il risultato.