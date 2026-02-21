Il Bari pareggia 1-1 contro il Padova all’“Euganeo”

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventiseiesima giornata di Serie B, Bari e Padova hanno concluso il match sull’1-1 allo stadio “Euganeo”. Una partita combattuta, con occasioni da entrambe le parti, che ha visto il Bari recuperare dopo lo svantaggio iniziale.Il Padova passa in vantaggio al 13’: cross di Buonaiuto e tocco al volo di destro di Di Mariano, che batte il portiere avversario. Prima del gol, al 9’, Moncini del Bari non riesce a schiacciare di testa un pallone invitante. Il Padova sfiora ulteriormente il raddoppio al 18’ con Harder e al 20’ con Bortolussi, mentre il Bari risponde al 33’ con un tentativo di Rao e al 40’ con Maggiore, che per poco non centra il pareggio.Al 45’, proprio il Bari trova il gol del pari: Piscopo gira di sinistro su passaggio di Cavuoti, fissando il punteggio sull’1-1.Nel secondo tempo, il Bari cerca il sorpasso: al 1’ Maggiore e al 3’ Rao non riescono a concretizzare le occasioni più importanti. Il Padova risponde con Buonaiuto, che colpisce la traversa su punizione al 12’, mentre Di Mariano (25’) e Lasagna (30’) sfiorano la rete.Con questo risultato, entrambe le squadre si dividono un punto, mantenendo aperte le rispettive ambizioni in classifica.Nella prossima giornata, la Bari affronterà la Sampdoria venerdì 27 febbraio alle 20:30 allo stadio “Luigi Ferraris”.