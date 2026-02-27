Serie B, il Bari espugna il Ferraris: 2-0 alla Sampdoria

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventisettesima giornata di Serie B il Bari conquista una vittoria di prestigio superando 2-0 la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris. Una gara intensa e ricca di occasioni, con i pugliesi cinici nei momenti chiave del match.L’avvio è favorevole ai blucerchiati: al 4’ Henderson colpisce il palo con una conclusione di destro, sfiorando il vantaggio. La risposta del Bari è immediata e al 5’ Rao si rende pericoloso andando vicino al gol. Al 17’ Esposito, sempre per la Sampdoria, calcia di destro ma non inquadra lo specchio della porta.Al 26’ arriva l’episodio che sblocca la partita: il Bari passa in vantaggio con Moncini, abile a finalizzare di destro un preciso cross di Esteves. I biancorossi prendono fiducia e al 35’ Dorval sfiora il raddoppio, chiudendo un primo tempo giocato con personalità dalla formazione ospite.Nella ripresa il Bari continua a spingere: al 3’ Maggiore non riesce a concretizzare una buona opportunità. La Sampdoria prova a reagire e al 21’ Pafundi va a un passo dal pareggio. Al 29’ è ancora il Bari a rendersi pericoloso con De Pieri, mentre al 35’ Brunori sfiora la rete dell’1-1 per i liguri.Quando la gara sembra avviarsi verso un finale in equilibrio, al 45’ il Bari chiude definitivamente i conti: Bellomo trova il raddoppio con una conclusione di destro dalla distanza che non lascia scampo al portiere doriano.Tre punti importanti per il Bari che, nella ventottesima giornata di Serie B, tornerà in campo mercoledì 3 marzo alle ore 20 contro l’Empoli allo stadio San Nicola.