Serie A, Juve-Lazio 2-2: Kalulu salva i bianconeri al 96’
|Juventus fb
TORINO - Quasi in extremis, la Juventus riesce a strappare un pareggio casalingo contro la Lazio grazie al gol di Kalulu al 96’. La squadra di Spalletti ha dominato gran parte della partita, creando diverse occasioni e vedendosi annullare un gol di Koopmeiners per posizione irregolare.
La Lazio, invece, colpisce con efficacia: Pedro porta i biancocelesti in vantaggio prima dell’intervallo e, all’inizio della ripresa, Isaksen raddoppia, facendo sembrare complicata la rimonta bianconera.
La Juve non si arrende: McKennie accorcia le distanze con un gran tiro, poi la squadra continua a spingere fino al recupero, quando Kalulu trova il gol del definitivo 2-2, regalando un punto prezioso allo Stadium e salvando un risultato che sembrava compromesso.
Un pareggio che mantiene la tensione in classifica e dimostra la resilienza della Juventus nei momenti decisivi.