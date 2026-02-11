Si arricchisce l’offerta di Volotea per la Summer 2026

BARI – Novità e grandi ritorni per la stagione estiva 2026 di. Da aprile, infatti, sarà possibile volare da Bari verso le città francesi di, mentre da maggio si aggiungerà, destinazione assolutamente nuova dal Karol Wojtyla.

Queste nuove rotte si affiancano a quelle già programmate da Volotea verso la Spagna (Bilbao), la Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante), la Croazia (Spalato) e l’Italia (Olbia).

“Offrire ai passeggeri un ventaglio ampio e articolato di collegamenti durante la stagione estiva – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – significa rispondere a una domanda di mobilità sempre più consapevole. L’incremento dell’operativo non si misura solo nel numero delle destinazioni servite, ma soprattutto nella qualità dell’offerta, nell’aumento delle frequenze e nella maggiore flessibilità di viaggio garantita ai passeggeri. Questo risultato è frutto di un percorso costruito nel tempo, fondato su un rapporto di fiducia reciproca con i vettori, in particolare con Volotea, che riconoscono in Aeroporti di Puglia un partner affidabile”.

Secondo Vasile, la strategia rientra in un più ampio programma di qualificazione dell’offerta aeroportuale condiviso con la Regione Puglia, finalizzato a rafforzare l’accessibilità aerea della Puglia dai mercati emergenti e a intercettare la crescente propensione al viaggio dei pugliesi. L’obiettivo del Piano Strategico è valorizzare il territorio, migliorare l’esperienza dei passeggeri e consolidare il ruolo degli aeroporti pugliesi come infrastrutture centrali per lo sviluppo.

Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, ha commentato il potenziamento dei collegamenti: “L’ampliamento delle rotte non riguarda solo le destinazioni, ma l’organizzazione complessiva di tutte e quattro le infrastrutture aeroportuali pugliesi. Per essere davvero competitivi occorre affiancare all’offerta delle destinazioni la qualità dei servizi, l’efficienza degli scali e l’accessibilità dei territori: è su questa integrazione tra infrastrutture, mobilità e sviluppo che stiamo investendo insieme ad Aeroporti di Puglia”.