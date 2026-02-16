Sinner riparte da Doha: Machac battuto in due set

DOHA - Buona la prima perall’di Doha. Nel match di primo turno l’azzurro ha superato il cecocon un netto 6-1, 6-4, tornando così al successo dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open.

Nel prossimo turno, Sinner affronterà per la terza volta in carriera l’australiano Alexei Popyrin.

La cronaca

Primo set a senso unico: Sinner parte aggressivo, impone subito il proprio ritmo e mette sotto pressione Machac fin dai primi scambi. Il parziale si chiude 6-1 in appena 25 minuti.

Nel secondo set l’equilibrio dura fino al quinto game, quando arriva il break decisivo dell’azzurro. Da quel momento Sinner gestisce con solidità il servizio e controlla gli scambi da fondo campo, chiudendo il match 6-4 senza concedere reali chance di rientro all’avversario.

I precedenti

Quello di Doha era il terzo confronto tra i due. Nei precedenti, entrambi disputati nel 2024, Sinner si era già imposto: ai quarti del Miami Open con il punteggio di 6-4, 6-2 e in semifinale al Shanghai Masters, anche in quell’occasione in due set.

Il successo odierno conferma la solidità del numero uno azzurro, che a Doha cerca ritmo e continuità in vista dei prossimi impegni stagionali.