Allerta meteo in Puglia: venti forti a burrasca sui bacini del Lato e del Lenne
BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio vento a partire dalle 18:00 di oggi, valida per le successive sei ore, per i bacini del Lato e del Lenne.
Secondo le previsioni, i venti soffieranno da nord-ovest con intensità da forti a burrasca, con possibili danni a strutture leggere, alberi e impalcature, nonché rischi per la viabilità e la sicurezza dei cittadini.
Le autorità raccomandano massima prudenza e invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari, evitare attività all’aperto particolarmente esposte al vento e prestare attenzione a eventuali oggetti instabili o detriti.
La Protezione Civile monitora costantemente la situazione e invita i cittadini a seguire aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.
