Speed skating, bronzo olimpico per Riccardo Lorello: settima medaglia per l’Italia

MILANO – Un’impresa da ricordare quella di: lo speed skater milanese, appena 24enne, conquista lain una gara spettacolare, portando a sette il bottino complessivo dell’Italia in questi Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

La vittoria è andata al norvegese Eitrem, che ha chiuso con il nuovo record olimpico di 6’03”95, confermando la sua supremazia anche come detentore del primato mondiale. L’argento è stato conquistato dal ceco Jilek, mentre l’altro azzurro Davide Ghiotto si è classificato quarto, a 5”62 dal vincitore. Michele Malfatti ha chiuso la gara al dodicesimo posto.

Lorello, nato a Milano e festeggiatosi da poco i 24 anni, sale così sul podio al termine di una performance straordinaria, dimostrando talento e determinazione. Per l’Italia si tratta di una medaglia preziosa, ottenuta in una delle discipline più spettacolari dei Giochi.