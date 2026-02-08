Fondazione Petruzzelli: Jonathan Darlington dirige Emanuele Urso in un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2026

ph_Andreas Kohering

BARI – Prosegue con grande successo la Stagione Sinfonica e Cameristica 2026 della Fondazione Petruzzelli. Mercoledì 11 febbraio, alle ore 20.30, il palco del teatro ospiterà un nuovo imperdibile concerto dell’Orchestra del Teatro, diretto dal maestro Jonathan Darlington e con il corno solista di Emanuele Urso.

In programma opere di Richard Strauss e Igor Stravinskij, tra cui il Concerto n. 1 in Mi bemolle maggiore per corno e orchestra, op. 11, il poema sinfonico Also sprach Zarathustra, e Le Sacre du Printemps – Quadri della Russia pagana.

Darlington, noto per le sue interpretazioni carismatiche e potenti, vanta una carriera internazionale che lo ha visto alla guida di orchestre come la Filarmonica di Vienna, la Staatskapelle Dresden, la BBC Symphony Orchestra e l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Ha ricoperto ruoli di rilievo presso i Duisburger Philharmoniker, la Vancouver Opera e attualmente è Direttore principale dei Nürnberger Symphoniker.

Solista della serata, Emanuele Urso, originario di Conversano, ha studiato al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli e alla Buchmann Mehta School of Music di Tel Aviv. Primo corno in importanti orchestre internazionali, tra cui la Berliner Philharmoniker, la Sinfonica Nazionale della RAI e la Scala di Milano, Urso è considerato uno dei più apprezzati interpreti del corno a livello mondiale.

I biglietti sono disponibili online su www.vivaticket.com e al botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto lunedì 10-14, dal martedì al sabato 11-19 e la domenica 10-13. Per informazioni: botteghino@fondazionepetruzzelli.it | 080.9752810.

Un’occasione unica per assistere a un programma sinfonico di grande impatto, in cui talento e virtuosismo si fondono in un percorso musicale di eccezionale valore.