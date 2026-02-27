Stagione Artistica A.Gi.Mus., a Francavilla Fontana si esibisce il pianista Vito Alessio Calianno



Domenica 1° marzo, ore 18.30 Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Prende il via la nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana".





Domenica 1° marzo 2026, alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, si terrà il primo appuntamento concertistico dal titolo "Trilogia d’oro: Bach, Beethoven e Liszt" e vedrà sul palco il talentuosissimo pianista Vito Alessio Calianno, che eseguirà, per l’appunto, musiche di Bach, Beethoven e Liszt.



