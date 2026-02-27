Tragedia a Milano: deraglia un tram della linea 9, due morti e 39 feriti

MILANO - Nel cuore di Milano, unè deragliato in, coinvolgendo complessivamente, secondo il bilancio definitivo fornito da Areu.

Sono due i decessi, uno sul posto e l’altro in ospedale dopo il trasporto in codice rosso. Un’altra persona è rimasta ferita in codice rosso, mentre 20 pazienti sono stati trasportati in codice giallo e 18 in codice verde per controlli. Per l’intervento sanitario sul luogo dell’incidente, Areu ha inviato 3 automediche, 1 auto infermieristica, 13 ambulanze, 3 mezzi di coordinamento maxiemergenze e 1 furgone.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il proprio cordoglio: “A titolo personale e a nome dell’intero Governo manifesto la vicinanza alle famiglie delle vittime, esprimo solidarietà alla città di Milano e rivolgo un sentito augurio di pronta e completa guarigione ai feriti”.