Torneo WTA 250 di Cluj: Bronzetti eliminata al primo turno, avanzano Wang, Masarova e Snigur

Si è aperto con sorprese e match combattuti il torneo WTA 250 di Cluj, in Romania. Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno dall’austriaca Anastasia Potapova, con il punteggio di 5-7, 6-4, 7-5. Nel primo set l’italiana ha mostrato un servizio preciso che le ha permesso di imporsi, ma nel secondo la Potapova ha preso il controllo grazie ai pallonetti vincenti. Il terzo set è stato equilibrato fino al 5-5, quando la giocatrice austriaca, con il rovescio e i colpi veloci da fondo campo, ha chiuso il match a suo favore.

La cinese Xiniu Wang ha superato nettamente la spagnola Kaitlin Quevedo per 6-3, 6-0. La svizzera Rebeka Masarova ha avuto la meglio sulla rumena Elena Gabriela Ruse con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-2. L’ucraina Oleksandra Oliynikova ha battuto l’ungherese Anna Bondar 6-4, 6-4. La cinese Yue Yuan ha superato 4-6, 6-2, 7-6 la spagnola Sara Sorribes Tormo in un match molto combattuto. La giovane ucraina Daria Snigur ha prevalso sulla francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah con un netto 6-3, 6-3.

Il torneo prosegue con incontri equilibrati e risultati imprevedibili, mentre i favoriti cercano di consolidare la loro posizione nei turni successivi.