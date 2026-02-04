Lecce, ufficiale l’arrivo di Sadik Fofana: rinforzo a centrocampo fino al 2030

- Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista togolese Sadik Fofana dal Grazer AK. L’operazione si è conclusa per una cifra di circa 600 mila euro. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2030.

Fofana, classe 2003, vanta un percorso formativo e professionale articolato: in carriera ha militato nel Grazer AK, nel Bayer Leverkusen, nel Fortuna Sittard e nel Norimberga, oltre ad aver vestito le maglie delle formazioni giovanili del Bayer Leverkusen Under 19, dell’Aachen Under 17 e dell’Aquisgrana. A livello internazionale, è stato schierato titolare in otto occasioni con la nazionale maggiore del Togo.

Il nuovo centrocampista potrebbe fare il suo esordio ufficiale con la maglia del Lecce domenica 8 febbraio alle ore 15, nella sfida contro l’Udinese in programma allo stadio “Via del Mare”, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.

L’arrivo di Fofana rappresenta un rinforzo significativo per l’allenatore Eusebio Di Francesco, che potrà contare su nuove soluzioni in mezzo al campo. Il Lecce punta a consolidare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la salvezza nel massimo campionato.