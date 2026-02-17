Torre a Mare, chiusura temporanea del prolungamento della SP57 per lavori sul ponte ferroviario

BARI – Laha disposto ladel prolungamento dellaa Torre a Mare per circa 20 giorni consecutivi.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sull’ultima campata del ponte ferroviario al km 660+250, lungo la tratta Bari Torre Quetta – Bari Torre a Mare, interventi finalizzati alla velocizzazione della linea Adriatica, su richiesta di RFI - Rete Ferroviaria Italiana.

I lavori saranno eseguiti dall’impresa REM Srl e rientrano in un più ampio programma di RFI per migliorare sicurezza ed efficienza della linea ferroviaria. Durante il periodo di chiusura, l’impresa ha installato segnaletica temporanea, previsto l’impiego di movieri abilitati e adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di veicoli, pedoni e persone con disabilità. È inoltre assicurato l’accesso ai mezzi di soccorso.