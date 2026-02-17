Radio, Marcello Biscosi a Sanremo con Ciccio Riccio per raccontare la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana



Parliamo di radio e Marcello Biscosi sarà a Sanremo con Ciccio Riccio per raccontare la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana.





Con interviste, incontri e collegamenti in diretta, Marcello Biscosi accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio appassionato tra le canzoni e la nuova musica italiana: autentiche perle pronte a lasciare il segno nei nostri giorni a venire.





Dallo studio di Brindisi, durante le dirette con Valentina Molfetta e Lory, Piero Ricco, Andrea Sabato e Dj One Way cureranno il montaggio delle interviste che si potranno ascoltare e vedere su Ciccio Riccio FM, Delta TV, su ciccioriccio.it e naturalmente tramite app per smartphone.



