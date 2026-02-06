Tragedia durante la tempesta Leonardo: muore Carolina Casado salvando il cane

MALAGA - La furia della tempesta Leonardo, che negli ultimi giorni ha colpito l’Andalusia con piogge torrenziali e inondazioni, ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione e dolore, culminata nella tragedia che ha colpito la comunità di Malaga. Carolina Casado, 45 anni, scomparsa mercoledì scorso a Sayalonga, ha perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane, trasformando l’allerta meteorologica in un dramma umano che commuove tutta la Spagna.

Il coraggio per salvare l’animale

Mercoledì sera Carolina passeggiava nella zona settentrionale di Sayalonga insieme a un’amica. Nonostante il fiume Turvilla fosse in piena per le piogge eccezionali, la donna si è tuffata nelle acque impetuose per recuperare il cane, trascinata subito dalla corrente sotto gli occhi impotenti della compagna di passeggiata.

Le ricerche e il ritrovamento

Le operazioni di soccorso sono durate tre giorni e hanno visto impegnati oltre trenta membri della Guardia Civil, unità cinofile arrivate da Madrid, squadre del soccorso alpino e subacqueo, volontari e droni. Le ricerche sono state rese difficili dal fango, dai detriti e dalla vegetazione fitta lungo le rive. Paradossalmente, il cane è stato ritrovato vivo poco dopo l’incidente, mentre il corpo di Carolina è stato recuperato solo venerdì mattina, a circa un chilometro dal punto in cui era scomparsa.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha scosso profondamente Torremolinos, città di residenza di Carolina. La sua vicenda, fatta di coraggio e altruismo, ha lasciato un segno indelebile nella comunità, trasformando un semplice gesto d’amore verso il proprio animale in una storia di grande commozione collettiva.