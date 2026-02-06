Milano, prendono il via le Olimpiadi Invernali 2026: Mattarella presente a San Siro

MILANO - Ha preso ufficialmente il via a San Siro, con il tutto esaurito, la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, diffuse tra due città e tre regioni. Tra i circa cinquanta leader mondiali presenti, spiccava il vicepresidente Usa J.D. Vance. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato allo stadio sul tram numero 26, accompagnato da Valentino Rossi.

La cerimonia ha reso omaggio alla storia, alla cultura e all’arte italiana. Il segmento d’apertura è stato dedicato a Canova, con un balletto di 70 ballerini della Scala di Milano, seguito da un omaggio alla lirica con Verdi, Rossini e Puccini rappresentati da tre attori con grandi maschere e Matilda De Angelis nei panni di direttrice d’orchestra. Mariah Carey ha interpretato “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, mentre le modelle hanno sfilato indossando abiti monocromatici verdi, bianchi e rossi creati da Giorgio Armani, in omaggio allo stilista scomparso. Laura Pausini ha cantato l’inno nazionale.

La fiamma olimpica era giunta ieri in Duomo, accolta da una piazza gremita di tifosi e curiosi, mentre il presidente Mattarella ha inaugurato Casa Italia.

Non sono mancati momenti di tensione in città: una manifestazione si è svolta contro la presenza dell’Ice, e nel pomeriggio in via Festa del Perdono, nell’area dell’Università Statale, è previsto un presidio della campagna “Show Israel the red card” contro la partecipazione di Israele ai Giochi. Domani è annunciata una fiaccolata “anti-olimpica” nel quartiere di San Siro.

Sul fronte sportivo, l’Italia ha già scritto una pagina di storia: la nazionale femminile di hockey ha battuto la Francia 4-1 nel debutto all’Arena Santa Giulia.

Sul piano artistico, grande attenzione all’esibizione del rapper milanese Ghali, che sui social ha pubblicato poco prima dell’evento un testo sulla pace in italiano, arabo e inglese. La sua partecipazione, annunciata nelle settimane scorse, aveva suscitato polemiche. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha precisato che l’artista non esprimerà posizioni politiche dal palco.