Tragedia sulla provinciale tra Presicce e Lido Marini: muore 81enne, un ferito grave

PRESICCE - ACQUARICA - Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Presicce-Acquarica alla marina di Lido Marini. A perdere la vita un uomo di 81 anni, residente a Presicce, deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate nello scontro.Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture: una Toyota Rav 4 e una Nissan Micra, quest’ultima condotta dalla vittima. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati violentemente lungo il tratto extraurbano, particolarmente trafficato soprattutto nei periodi di maggiore afflusso verso la costa.Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un motociclista che si trovava fermo nei pressi di un incrocio. L’uomo ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso sul posto dal personale sanitario intervenuto tempestivamente.Ben più critiche, invece, le condizioni dell’automobilista alla guida della Toyota Rav 4, trasportato d’urgenza in ambulanza presso l’ospedale più vicino in codice rosso. I sanitari stanno monitorando costantemente il quadro clinico.Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tratto di strada è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.