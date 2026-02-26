SS16, traffico paralizzato verso Bari: un’ora di coda dopo incidente tra auto e furgone

POLIGNNO A MARE - Disagi e lunghe attese nel pomeriggio lungo la Strada Statale 16 Adriatica, dove un incidente ha mandato in tilt la circolazione in direzione Bari, nel tratto compreso tra Polignano a Mare e il capoluogo pugliese.Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimasti coinvolti un’autovettura e un furgone. L’impatto ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine per la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati. Non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte.L’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: si sono formate code fino a un’ora di attesa, con rallentamenti prolungati e traffico a passo d’uomo. A complicare ulteriormente la situazione, la presenza di cantieri e lavori in corso lungo lo stesso tratto stradale, che già nei giorni scorsi avevano provocato disagi agli automobilisti.La combinazione tra incidente e restringimenti di carreggiata ha quindi determinato un vero e proprio blocco della circolazione, con automobilisti rimasti incolonnati sotto il sole e forti ripercussioni sulla viabilità dell’intera zona. La situazione è tornata progressivamente alla normalità solo dopo la rimozione dei veicoli e il ripristino delle condizioni di sicurezza.