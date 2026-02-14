Tricase, donna precipita dal secondo piano: ricoverata in gravi condizioni

TRICASE – Una donna di 42 anni è precipitata daldella propria abitazione a Tricase ed è ora ricoverata inin ospedale.

L’incidente è avvenuto in una palazzina delle case popolari della zona 167. A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa della donna, che ha immediatamente contattato i soccorsi.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto e determinare se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale.