Tragedia sfiorata a Taranto: palo della luce cade su un’auto parcheggiata

– Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio ina Taranto. Un palo della luce è precipitato improvvisamente sulla carreggiata, finendo sopra unaparcheggiata.

Fortunatamente all’interno dell’auto non c’era nessuno, ma la vettura ha subito danni ingenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico.

Al momento non sono ancora note le cause del cedimento del palo, e le autorità locali hanno aperto accertamenti per chiarire l’accaduto.