Tragedia sfiorata a Taranto: palo della luce cade su un’auto parcheggiata
TARANTO – Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio in via Galileo Galilei a Taranto. Un palo della luce è precipitato improvvisamente sulla carreggiata, finendo sopra una Opel Corsa parcheggiata.
Fortunatamente all’interno dell’auto non c’era nessuno, ma la vettura ha subito danni ingenti.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico.
Al momento non sono ancora note le cause del cedimento del palo, e le autorità locali hanno aperto accertamenti per chiarire l’accaduto.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto