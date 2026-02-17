Triggiano, fentanyl nel sangue di Gessica Disertore: la famiglia chiede nuove indagini

BARI – Nel sangue di, trovata morta il 27 settembre 2023 sulla nave da crociera, è stata rilevata una significativa quantità di. Il dato è stato portato all’attenzione dell’udienza sulla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Bari dall’avvocata della famiglia.

Secondo la Procura, la giovane chef avrebbe posto fine alla propria vita a causa di un improvviso crollo psicologico legato a stress lavorativo e problemi sentimentali. La famiglia contesta questa ricostruzione e chiede ulteriori approfondimenti.

L’avvocata evidenzia come il livello di fentanyl riscontrato nel sangue (9,6 ng/mL) sia compatibile con tossicità grave e potenzialmente letale e che tale dato non sarebbe stato adeguatamente valutato nelle autopsie. Una concentrazione simile, sottolinea la difesa, potrebbe provocare sedazione profonda e perdita di coscienza, rendendo improbabile che Gessica potesse compiere un suicidio.

Le telecamere di sorveglianza non hanno registrato altre persone avvicinarsi alla cabina prima del ritrovamento del corpo. Tuttavia, la famiglia denuncia mancanza di telecamere dirette e di documentazione fotografica completa della scena, chiedendo ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze della morte.