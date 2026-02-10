Trinitapoli piange la scomparsa di Antonino Zichichi, cittadino onorario della Città

Il Comune di Trinitapoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Antonino Zichichi, illustre fisico di fama internazionale e cittadino onorario di Trinitapoli dal 2012, venuto a mancare all’età di 96 anni.

Scienziato di straordinario valore, Antonino Zichichi è stato uno dei grandi protagonisti della fisica italiana del Novecento, offrendo contributi fondamentali nel campo della fisica delle particelle e distinguendosi per l’impegno nella divulgazione scientifica e nella formazione delle nuove generazioni.

Nel corso degli anni, il professor Zichichi ha mantenuto un legame profondo con la comunità di Trinitapoli, partecipando a iniziative culturali ed educative e incontrando gli studenti dell’Istituto “S. Staffa”, ai quali ha sempre rivolto un forte invito allo studio, alla conoscenza e alla ricerca.

Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, ha dichiarato:

«Con la scomparsa del professor Antonino Zichichi, Trinitapoli perde un cittadino onorario di altissimo profilo, uno scienziato che ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla conoscenza e alla formazione dei giovani. Il suo esempio, il suo rigore intellettuale e il legame che ha saputo costruire con la nostra comunità resteranno un patrimonio prezioso. A nome mio personale e di tutta la Città di Trinitapoli esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità scientifica».



