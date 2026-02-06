Trinitapoli: prosegue il percorso strutturato di digitalizzazione dei servizi comunali









Il Comune di Trinitapoli prosegue il percorso strutturato di digitalizzazione dei servizi, delineando una road map condivisa verso l’innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione, a beneficio dei cittadini, delle imprese e dei funzionari comunali.

Il Sindaco Francesco di Feo e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Teodoro Cisternino hanno incontrato, presso la sede comunale, i rappresentanti del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – l’Ing. Giuseppe Cazzorla (Account Manager) e l’Ing. Marco Mastrapasqua (Technical Implementation Manager).

L’incontro, svoltosi in data 5 febbraio 2026, ha avuto carattere tecnico e programmatico ed è stato finalizzato a pianificare la futura trasformazione digitale dei servizi comunali nell’ambito della gestione coordinata dei fondi PNRR.

L’incontro si inserisce nel proseguimento di un percorso strutturato e già avviato, volto a dotare progressivamente il Comune di strumenti digitali innovativi e a rendere più efficiente l’organizzazione dei servizi pubblici.

Tra le azioni in corso, il Comune sta lavorando alla realizzazione del nuovo sito web istituzionale, progettato con tecnologie avanzate e pienamente compatibili con i dispositivi mobili. Al sito sarà affiancata una App dedicata, pensata per facilitare l’accesso ai servizi comunali da smartphone, oggi principale strumento di navigazione per oltre il 60% degli utenti Internet.

Contestualmente, sono in fase di attivazione i primi servizi online, integrati con la piattaforma “Cittadino Informato”, tra cui:

richiesta di assistenza per i servizi digitali;

prenotazione online degli appuntamenti con gli uffici comunali;

segnalazione di disservizi sul territorio cittadino.

Il percorso di trasformazione digitale prevede inoltre la progressiva adozione di un’infrastruttura cloud, che consentirà al Comune di migliorare la gestione dei dati, rafforzare la sicurezza delle informazioni e garantire maggiore flessibilità nell’erogazione dei servizi digitali.

Dichiarazione del Sindaco Francesco di Feo:

«Questo incontro rappresenta una tappa significativa nel percorso di transizione digitale del Comune di Trinitapoli. Stiamo consolidando le basi tecniche e organizzative necessarie per dotare l’Ente di strumenti moderni ed efficienti, in grado di migliorare concretamente la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La digitalizzazione è una sfida strategica e stiamo lavorando con determinazione, insieme agli uffici comunali e ai tecnici del Dipartimento, per intercettare le risorse disponibili e programmare interventi sostenibili e duraturi».



