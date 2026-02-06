Tricase: 'La scomparsa delle bande musicali' presentazione del libro di Emanuele Raganato (Conservatorio di Monopoli)



TRICASE (LE) - Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 18.30, presso la Bibliomediateca Liquilab, in Piazza Dell’Abate (entrata da Via Santo Spirito), a Tricase, si terrà il primo appuntamento della Rassegna "Incontri d’autore" - III edizione con la presentazione del libro "La scomparsa delle Bande musicali. Un viaggio nel mondo bandistico pugliese" di Emanuele Raganato, Professore di Storia del Jazz delle Musiche Afroamericane e Audiotattili del Conservatorio di Monopoli. - Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 18.30, presso la Bibliomediateca Liquilab, in Piazza Dell’Abate (entrata da Via Santo Spirito), a Tricase, si terrà il primo appuntamento della Rassegna "Incontri d’autore" - III edizione con la presentazione del libro "La scomparsa delle Bande musicali. Un viaggio nel mondo bandistico pugliese" di Emanuele Raganato, Professore di Storia del Jazz delle Musiche Afroamericane e Audiotattili del Conservatorio di Monopoli.





Insieme all’autore sarà presente Cesare Dell’Anna, Musicista, Compositore e Produttore pugliese, che racconterà la propria esperienza personale e artistica legata al mondo bandistico, offrendo una testimonianza diretta sul valore formativo, sociale e culturale delle bande musicali.





L’incontro si propone come un dialogo aperto tra ricerca, memoria e pratica musicale, coinvolgendo il pubblico in una riflessione condivisa su un patrimonio immateriale oggi in profonda trasformazione.





Sinossi del libro





La scomparsa delle Bande musicali esplora l’universo delle bande musicali in Puglia, raccontando il loro ruolo storico, sociale e culturale all’interno delle comunità locali. Con un approccio che coniuga osservazione sul campo e riflessione socioculturale, l’autore accompagna il lettore in un vero e proprio viaggio attraverso le tradizioni bandistiche della regione, mettendo in luce come questi gruppi abbiano conosciuto una progressiva trasformazione e, in molti casi, una diminuzione della loro presenza attiva nella contemporaneità.

Attraverso storie, ricordi e considerazioni sociologiche, il libro restituisce un quadro critico e affettuoso di un patrimonio immateriale che, seppur in parte ridimensionato, resta un tassello importante dell’identità pugliese.





La rassegna è organizzata dalla Bibliomediateca Liquilab per promuovere la lettura, la conoscenza e il confronto su tematiche di interesse demoetnoantropologico, socio-culturale e storico.





Ingresso libero fino ad esaurimento posti; è consigliabile la prenotazione. Info 3483467609 | infoliquilab@gmail.com





Ingresso libero e gratuito.

È consigliata la prenotazione del posto.

Liquilab - Tel. 3483467609