Allerta meteo in Puglia: temporali, venti di burrasca e mareggiate, scatta l’allerta gialla in diverse aree

BARI - Continua il maltempo sulla Puglia. Diramata un’allerta meteo per la regione nelle ore serali di mercoledì 4 febbraio 2026. Dalle 20 e per le successive quattro ore sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Attesi inoltre venti forti fino a burrasca dai quadranti meridionali, con tendenza a ruotare progressivamente dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Contestualmente è stata emessa un’allerta gialla per rischio vento, rischio idrogeologico e temporali che interesserà in particolare la Puglia centrale adriatica, la Puglia centrale bradanica e i bacini del Lato e del Lenne.

Le autorità invitano alla prudenza negli spostamenti e a prestare attenzione alle condizioni meteo in rapido peggioramento, soprattutto nelle aree maggiormente esposte a raffiche di vento e fenomeni temporaleschi.