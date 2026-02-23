Via Mitolo, al via i lavori per il nuovo hub di ricarica elettrica del trasporto pubblico con 40 stalli per i bus

BARI - Sono iniziati in via Mitolo, nel quartiere di Poggiofranco, i lavori per la realizzazione di un nuovo hub destinato alla ricarica dei mezzi del trasporto pubblico locale. L’intervento interessa un’area di circa 9.000 metri quadrati e prevede la realizzazione di 40 stalli attrezzati con colonnine elettriche dedicate ai bus del TPL.

Il progetto comprende anche l’installazione di un impianto di pubblica illuminazione a led, un sistema di videosorveglianza e la costruzione di locali di servizio per gli operatori addetti alla manutenzione e alla ricarica dei veicoli. Particolare attenzione è riservata alla sistemazione a verde: lungo le fasce perimetrali saranno piantumati 34 alberi ad alto fusto – tra melia azedarach e cipresso comune – e circa 3.000 arbusti di specie mediterranee. È inoltre prevista la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche che, dopo trattamento, verranno riutilizzate per l’irrigazione delle aree verdi.

Il nuovo hub di ricarica riveste un ruolo strategico nel percorso di transizione verso un sistema di trasporto pubblico quasi interamente elettrico, che entrerà a regime a partire da gennaio 2027. La collocazione all’interno del tessuto urbano consentirà infatti di ricaricare i mezzi senza doverli riportare presso la sede di Amtab nella zona industriale, come avviene attualmente. Questo permetterà di ridurre sensibilmente i chilometri “a vuoto”, con un conseguente risparmio economico e una maggiore efficienza del servizio.

L’intervento è finanziato con 3 milioni e 800 mila euro a valere sulle risorse del programma Next Generation EU, nell’ambito del PNRR – Misura M2C2 4.4.1 dedicata al rinnovo delle flotte di bus e treni verdi.