Napoli-Bari, linea Alta Velocità: “Completato il doppio binario Cancello-Frasso Telesino-Dugenta”

BARI - Nuovo traguardo per la linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari. Con l’attivazione del doppio binario, Rete Ferroviaria Italiana ha completato il lotto Cancello – Frasso Telesino-Dugenta, seconda tratta attivata dopo la Bovino – Cervaro.

La nuova tratta, lunga circa 18 km, attraversa la Galleria di Monte Aglio per 4 km e comprende otto viadotti; durante i lavori sono stati eliminati 13 passaggi a livello. L’intervento è stato affidato al Consorzio CFT (Pizzarotti – Itinera – Ghella) sotto la Direzione lavori di FS Engineering.

Grazie al completamento della tratta Cancello – Frasso Telesino-Dugenta, l’intera linea migliora in efficienza e puntualità: la circolazione è gestita dall’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM) e il sistema SCMT controlla la marcia dei treni, mentre gli impianti di telecomunicazioni in fibra ottica garantiscono maggiore connettività.

Parallelamente, sul lotto Telese – Vitulano è stato attivato un nuovo segmento di circa 3 km tra le stazioni di San Lorenzo Maggiore e Ponte Casalduni, realizzato dal Consorzio Telese Scarl (Ghella – Itinera – Salcef – Coget Impianti). Proseguono inoltre i lavori sui lotti Napoli – Cancello (Consorzio NACAV guidato da Webuild) e Frasso Telesino – Telese (Consorzio Frasso Scarl: Pizzarotti – Ghella – Itinera), con attivazioni previste rispettivamente a giugno e dicembre 2026.

Oltre 800 persone al giorno, tra operai e tecnici, hanno lavorato per un impegno economico complessivo di circa 1,7 miliardi di euro. L’intera linea fa parte del Corridoio ferroviario europeo TEN‑T Scandinavia–Mediterraneo e rientra nel progetto “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS Italiane, volto a illustrare ai cittadini l’evoluzione delle grandi opere e i benefici per i territori coinvolti.