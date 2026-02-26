Vincenzo Schettini risponde alle polemiche: “Mai costretto gli studenti”

BARI - Vincenzo Schettini, professore pugliese di fisica, youtuber e divulgatore scientifico noto per il progetto, interviene dopo le recenti polemiche scaturite dalle sue dichiarazioni al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli.

Il docente è stato accusato da alcuni ex studenti anonimi di aver richiesto visualizzazioni dei suoi contenuti online in cambio di voti più alti. Schettini precisa: “Credo che siano stati travisati un termine e il tono, quando ho detto che ‘costringevo’ i miei studenti a seguire le mie live. Il termine che ho usato è stato sicuramente infelice: non ho mai costretto nessuno, il tono era ironico, probabilmente frainteso”.

Il professore sottolinea come negli anni non sia mai giunta alcuna lamentela ufficiale: “A scuola non è arrivato mai niente, se non lodi e, anche in questi giorni, ho ricevuto tante attestazioni di solidarietà, manifestazioni di affetto bellissime. Quando sono uscito ieri da scuola, i ragazzi erano tutti lì ad applaudirmi”.

Schettini fa sapere di aver contattato legali per valutare eventuali azioni nei confronti di chi diffonde informazioni false e rassicura il suo pubblico: “Presto tornerò online con nuovi contenuti, questa storia mi ha fatto venire altre idee”.

Al momento, all’Ufficio scolastico regionale non risulta alcuna segnalazione nei suoi confronti, confermando la regolarità della sua attività didattica e divulgativa.