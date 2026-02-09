Weekend da incorniciare per l’atletica pugliese: quattro medaglie ai Campionati italiani indoor e ottimi piazzamenti nel cross internazionale

ph_Francesca Grana

BARI – Un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’atletica pugliese, con atleti che si sono distinti sia sui campi indoor che nei percorsi di cross.

Ad Ancona, ai Campionati italiani Juniores e Promesse indoor, la Puglia ha conquistato quattro medaglie. Oro per Anna Musci (Alteratletica Locorotondo) nel getto del peso Promesse con un lancio di 15,48 m, che vale il suo sesto titolo italiano consecutivo indoor di categoria. Oro anche per Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle) nei 5.000 metri di marcia Promesse, con un tempo di 19’33”29. Bronzo per Viviana Marinelli (Alteratletica Locorotondo) nei 1.500 metri Juniores, con un nuovo primato personale di 4’37”28, e per Marco Zurlo (Giovani Atleti Bari) nel getto del peso Juniores con 15,22 m.

Altri risultati di rilievo: quinto posto di Ivan Musicco nel salto con l’asta Juniores e la qualificazione di Elisabetta De Feudis per la finale dei 60 metri piani Juniores con 7”65, nuovo personale.

Nel cross internazionale di Alà dei Sardi (SS), la rappresentativa pugliese ha messo in evidenza giovani promettenti, confrontandosi con Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Liguria. Da segnalare le performance di Asia Andriani e Ilaria Berlantini, seconda e terza fra le Under 20, e di Sabino De Palma, quinto nella stessa categoria. Tra le Under 18, ottime prove di Claudia Freres e Luce Passaseo, quarta e quinta, mentre il migliore tra gli Allievi è stato Alessandro Filipponio, nono.

«Il bilancio dell’esperienza è decisamente positivo – commenta Eusebio Haliti, presidente del Comitato Regionale FIDAL – inserire i giovani più promettenti in competizioni di alto livello favorisce la loro crescita e li stimola attraverso il confronto con i migliori».

Per aggiornamenti e risultati completi: FIDAL Puglia.