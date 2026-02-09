Sicurezza nel Salento, Minerva (PD): “Solo 26 nuove unità, serve un rafforzamento degli organici”

BARI – Preoccupazione per la sicurezza nel Salento: il Capogruppo del PD in Consiglio regionale,, annuncia la presentazione di una mozione per chiedere al Governo nazionale un incremento delle unità delle forze dell’ordine nel territorio.

«Il nuovo piano del Viminale prevede appena 26 nuove unità per l’intero Salento – spiega Minerva – un numero del tutto insufficiente, che evidenzia una distribuzione delle risorse sbilanciata a favore di altre aree del Paese». Il capogruppo Pd sottolinea come la carenza di organico sia una criticità già denunciata dai sindacati delle forze dell’ordine, in particolare nelle città salentine.

«Negli ultimi anni – aggiunge Minerva – le risorse destinate al Sud si sono ridotte non solo per la sicurezza, ma anche per welfare e sanità. La prevenzione e il controllo del territorio sono essenziali per tutelare le comunità e garantire lo Stato di diritto».

La mozione che sarà depositata in Consiglio regionale mira a impegnare formalmente il Governo a potenziare gli organici della polizia, dei carabinieri e delle altre forze dell’ordine nel Salento. «La sicurezza non può essere uno slogan elettorale né una clava da usare contro migranti o studenti: è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni», conclude Minerva.