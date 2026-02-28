Xylella, chiuso il monitoraggio 2026 nell’area di Triggiano. Confagricoltura Bari-BAT: “Risultato importante, avanti con presidio e responsabilità condivisa”
Il risultato, illustrato nel corso del sopralluogo istituzionale alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, del sindaco di Triggiano Pino Toscano, del dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario Salvatore Infantino e dei rappresentanti di ARIF, conferma l’efficacia del lavoro sinergico tra istituzioni, strutture tecniche e imprese agricole.
Oltre 50.000 campioni analizzati e più di 30 ettari di viti purtroppo sottoposti a estirpazione rappresentano numeri significativi di un’azione complessa e spesso dolorosa, ma necessaria per contenere il patogeno e salvaguardare le aree produttive sane.
“L’assessorato è l’Osservatorio stanno lavorando bene. Accogliamo con grande favore questa notizia – dichiara il presidente di Confagricoltura Bari-BAT – perché dimostra che quando il presidio del territorio è costante e le misure vengono applicate con rigore , i risultati arrivano. Va riconosciuto il lavoro puntuale dell’Osservatorio Fitosanitario e dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, così come il senso di responsabilità degli agricoltori che, anche a costo di sacrifici importanti, hanno rispettato le prescrizioni e affrontato gli espianti”.
Confagricoltura Bari-BAT rivolge un pensiero particolare alle aziende che hanno subito l’estirpazione delle viti: “Dietro quei numeri ci sono imprese, famiglie, investimenti e identità produttive. A loro va il nostro sostegno e l’impegno a continuare a chiedere misure adeguate di accompagnamento e rilancio”.
L’Organizzazione sottolinea, tuttavia, la necessità di non abbassare la guardia. Il mantenimento della “pulizia” del territorio resta un elemento imprescindibile nella strategia di contenimento: occorre intervenire sugli incubatori abbandonati, sui terreni incolti, sulle aree agricole pubbliche e sulle fasce perimetrali o limitrofe a infrastrutture stradali e ferroviarie, affinché non diventino veicolo di diffusione del batterio.
“La difesa del territorio è una responsabilità condivisa – prosegue il presidente – gli imprenditori agricoli devono continuare a garantire cura e gestione attenta dei propri fondi, ma è altrettanto fondamentale che gli enti preposti assicurino manutenzione e controllo delle aree di loro competenza. Solo così possiamo proteggere l’agricoltura, il paesaggio e l’economia locale”.
Confagricoltura Bari-BAT conferma la piena collaborazione con la Regione e con tutte le istituzioni coinvolte, ribadendo che la lotta alla Xylella passa attraverso prevenzione, tempestività degli interventi e un presidio continuo del territorio, nell’interesse dell’intero comparto agricolo pugliese.
Tags: AGRICOLTURA Bari